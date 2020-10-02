В Кремле оценили возможность введения жёстких ограничений по COVID-19

Введение в России жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не ведётся», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он подчеркнул, что штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой продолжает работу.

Как отметил Песков, соответствующие меры принимаются. В частности, он напомнил о принятых московскими властями решениях.

Ранее сообщалось, что в стране за сутки выявлено 9412 случаев коронавируса.

В Роспотребнадзоре заявили, что новые ограничительные меры могут ввести, если ситуация будет ухудшаться.