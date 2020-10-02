В Кремле оценили возможность введения жёстких ограничений по COVID-19

Короткая ссылка
Введение в России жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность введения жёстких ограничений по COVID-19
  • РИА Новости

«Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не ведётся», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он подчеркнул, что штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой продолжает работу.

Как отметил Песков, соответствующие меры принимаются. В частности, он напомнил о принятых московскими властями решениях. 

Ранее сообщалось, что в стране за сутки выявлено 9412 случаев коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что новые ограничительные меры могут ввести, если ситуация будет ухудшаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить