В Кремле оценили возможность введения жёстких ограничений по COVID-19
- РИА Новости
«Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не ведётся», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Он подчеркнул, что штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой продолжает работу.
Как отметил Песков, соответствующие меры принимаются. В частности, он напомнил о принятых московскими властями решениях.
Ранее сообщалось, что в стране за сутки выявлено 9412 случаев коронавируса.
В Роспотребнадзоре заявили, что новые ограничительные меры могут ввести, если ситуация будет ухудшаться.