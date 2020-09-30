В Роспотребнадзоре назвали условие ужесточения ограничений по COVID-19

Новые ограничительные меры могут ввести в России, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры», — сказала она Интерфаксу.

По её словам, всё зависит от динамики.

При этом Пшеничная подчеркнула, что, если соблюдать все действующие санитарные требования, «есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ограничения не станут ужесточать, если будут соблюдаться рекомендации по профилактике COVID-19.

По данным оперштаба, в стране за последние сутки выявили 8481 случай коронавирусной инфекции. Всего в России зафиксировано 1 176 286 случаев заболевания.