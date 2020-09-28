Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что в России не будут вводить новые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, если будут соблюдаться рекомендации по мерам профилактики коронавируса.
Попова оценила возможность введения ограничений из-за коронавируса
  • РИА Новости

Она отметила, что в России по сравнению с апрелем, когда были введены ограничения, сегодня другая ситуация.

«Мы сегодня знаем как противостоять вирусу в части распространения, мы знаем как его лечить и у нас есть всё для того, чтобы это реализовать», — заявила Попова. 

По её словам, в том числе в стране есть меры защиты, отечественные лекарства, коечный фонд и медицинские работники.

Она добавила, что также есть понимание «как организовать процесс учебный или рабочий, чтобы там не наступало осложнений».

«Главное, что нужно теперь добиться того, чтобы все эти правила соблюдались и тогда ограничения нам не грозят», — заявила Попова. 

По её словам, сегодня нет прямых оснований для введения каких-то карантинных мер. 

«Ещё раз, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые сегодня есть, если мы будем защищать себя, если мы будем ходить в маске, если мы будем правильно обрабатывать руки и предметы вокруг себя и заботиться о своих близких», — сказала она.

Также Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России.

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