Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что наблюдаемый в России рост случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией был ожидаем.
Попова назвала ожидаемым рост числа случаев коронавируса в России
  • РИА Новости

«Да, конечно, сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти — ровно потому, что вирус ведёт себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», — отметила она.

По словам Поповой, такое развитие ситуации не было неожиданным.

В России за сутки выявили 8135 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 159 573.

Ранее Попова объяснила рост числа выявленных случаев коронавируса несоблюдением правил профилактики и наступлением сезона острых респираторных вирусных инфекцией.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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