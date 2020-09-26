Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала динамику числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски (мы и предполагали, и это реализуется) связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций», — цитирует РИА Новости Попову.

Она заявила, что «в первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования».

Поэтому, по её словам, «главная задача сегодня — вернуться не к страху, не к испугу, а именно к настороженности по отношению к новой инфекции».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7523 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 143 571.

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