Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала динамику числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски (мы и предполагали, и это реализуется) связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций», — цитирует РИА Новости Попову.

Она заявила, что «в первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования».

Поэтому, по её словам, «главная задача сегодня — вернуться не к страху, не к испугу, а именно к настороженности по отношению к новой инфекции».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7523 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 143 571. 

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить