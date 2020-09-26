Попова оценила динамику выявленных случаев коронавируса
- РИА Новости
«Мы наблюдаем рост, уже сегодня мы его ощущаем, он более выражен, начался он с последних чисел августа. Сегодняшние риски (мы и предполагали, и это реализуется) связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций», — цитирует РИА Новости Попову.
Она заявила, что «в первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования».
Поэтому, по её словам, «главная задача сегодня — вернуться не к страху, не к испугу, а именно к настороженности по отношению к новой инфекции».
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7523 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 143 571.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.