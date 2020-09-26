В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса
- Reuters
Накануне в России было выявлено 7212 новых случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что более 44,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.
Заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал возможность повторения весеннего сценария с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.