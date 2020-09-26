В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса

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В России за сутки выявили 7523 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 143 571. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 7523 случая коронавируса
  • Reuters

Накануне в России было выявлено 7212 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что более 44,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал возможность повторения весеннего сценария с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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