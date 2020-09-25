Эксперт оценил возможность повторения весеннего сценария с COVID-19
- Reuters
«Подъём заболеваемости, конечно, будет постепенный», — цитирует РИА Новости Горелова.
Он отметил, что «пик заболеваемости наступает обычно в течение 30—45 дней, но вряд ли будет повторение весеннего сценария, так как в Москве, например, уже 25% лиц имеют иммунитет».
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.