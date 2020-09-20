В России выявлено 6148 новых случаев коронавируса

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 6148, до 1 103 399. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6148 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1397 (22,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 103 399 случаев заболевания.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 860, Санкт-Петербурге — 214, Московской области — 188.

Накануне сообщалось, что в России в течение суток зарегистрированы 6065 заболевших коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 60 тыс. человек подали заявки в качестве добровольцев на испытание вакцины от коронавируса COVID-19 в столице.