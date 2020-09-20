Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что более 60 тыс. человек подали заявки в качестве добровольцев на испытание вакцины от коронавируса COVID-19 в столице.

«Более 60 тыс. человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Собянин заявил, что около 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах.

Также мэр объяснил, почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.