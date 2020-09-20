Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве
- АГН «Москва»
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«Более 60 тыс. человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Собянин заявил, что около 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах.
Также мэр объяснил, почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.