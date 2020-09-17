Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире канала «Россия 24», почему в столице зафиксирован рост числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве
  • РИА Новости

По его словам, в Москве стали больше тестировать на COVID-19.

«Если мы говорим о росте количества выявляемых больных коронавирусом, то в первую очередь это обусловлено большим количеством тестов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, если раньше в день проводили около 40 тыс. тестов, то сейчас объём ПЦР-тестирований достиг 66 тыс.

«Мы смотрим внимательно, чтобы процент выявляемости был стабильный», — добавил он.

Ранее Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в столице в связи с коронавирусом.

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