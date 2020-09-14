Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в столице в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«И никаких дополнительных мер, ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем, считая их достаточными», — заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Он выразил надежду, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.