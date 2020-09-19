В России за сутки выявлено 6065 случаев коронавируса

В России в течение суток зарегистрировано 6065 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев достигло 1 097 251. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6065 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1460 (24,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 1 097 251 случай коронавируса.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве — 825, Санкт-Петербурге — 212 и Ростовской области — 180.

Накануне сообщалось, что в России за сутки выявлено 5905 случаев заболевания коронавирусом.

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