В России за сутки выявлено 5905 случаев заболевания коронавирусом

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В России в течение суток зарегистрировано 5905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев достигло 1 091 186. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявлено 5905 случаев заболевания коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«За последние сутки в России выявлено 5905 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.

Накануне было зафиксировано 5762 случая коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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