В России за сутки выявлено 5905 случаев заболевания коронавирусом

В России в течение суток зарегистрировано 5905 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев достигло 1 091 186. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев