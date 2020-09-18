В России за сутки выявлено 5905 случаев заболевания коронавирусом
- АГН «Москва»
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«За последние сутки в России выявлено 5905 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении.
Накануне было зафиксировано 5762 случая коронавируса.
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