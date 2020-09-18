В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавирусной инфекции.

В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».

В сообщении говорится, что на данный момент «насчитывается около 22 таких единичных мутаций».

«Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе - марте 2020 год, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», — приводит РИА Новости сообщение.

В Роспотребнадзоре сообщили, что анализ изменчивости генома коронавируса показывает, что самым устойчивым изменением является появление двух единичных мутаций — на данный момент более 93% исследуемых образцов имеют данную пару замен.

В пресс-службе сообщили, что в России около 99% исследуемых образцов имеют данную пару мутаций.

Отмечается, что «детальное сравнение геномов вируса SARS-CoV-2 на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, которые в большинстве своём уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию».

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России.

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