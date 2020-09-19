Инфекционист не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

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Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.
Инфекционист не прогнозирует вторую волну коронавируса в России
  • АГН «Москва»

«Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна (завершится). У нас пока ещё только идёт снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — приводит ТАСС слова инфекциониста.

По его словам, правильно говорить о «некотором сезонном подъёме заболеваемости».

Ранее Чуланов оценил возможность повторного заболевания коронавирусом.

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