Инфекционист не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.

«Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна (завершится). У нас пока ещё только идёт снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — приводит ТАСС слова инфекциониста.

По его словам, правильно говорить о «некотором сезонном подъёме заболеваемости».

Ранее Чуланов оценил возможность повторного заболевания коронавирусом.