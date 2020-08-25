Инфекционист оценил возможность повторного заболевания коронавирусом

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Случаи повторного инфицирования коронавирусом возможны, но крайне редки, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
Инфекционист оценил возможность повторного заболевания коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека», — сказал Чуланов Интерфаксу.

По его словам, «при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека».

Ранее стало известно, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший, что у него во второй раз выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, направлен на дополнительное обследование в Москву.

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