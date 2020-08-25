Инфекционист оценил возможность повторного заболевания коронавирусом
- АГН «Москва»
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«Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека», — сказал Чуланов Интерфаксу.
По его словам, «при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека».
Ранее стало известно, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший, что у него во второй раз выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, направлен на дополнительное обследование в Москву.