Более 44,7 млн тестов на коронавирус проведено в России
Более 44,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
- Reuters
Как сообщает ТАСС, за сутки было сделано около 390 тыс. исследований.
«Под медицинским наблюдением в России остаются 218 933 человека», — говорится в сообщении.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.
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