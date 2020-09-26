Более 44,7 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 44,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как сообщает ТАСС, за сутки было сделано около 390 тыс. исследований.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 218 933 человека», — говорится в сообщении.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн оценил в беседе с ФАН ситуацию с COVID-19.