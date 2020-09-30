В России за сутки выявлен 8481 новый случай коронавируса
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«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8481 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2170 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Всего в России зафиксировано 1 176 286 случаев COVID-19.
Накануне в России было выявлено 8232 случая коронавируса.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.