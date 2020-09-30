В России за сутки выявлен 8481 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 8481 случай коронавирусной инфекции. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8481 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2170 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Всего в России зафиксировано 1 176 286 случаев COVID-19.

Накануне в России было выявлено 8232 случая коронавируса.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.