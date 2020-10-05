В Совфеде оценили возможность закрытия границ из-за коронавируса

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Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский оценил возможность повторного закрытия границ России из-за коронавируса.
В Совфеде оценили возможность закрытия границ из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идём к этому», — сказал Рязанский РИА Новости, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.

По данным на 5 октября, в России за сутки выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 заболевших.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

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