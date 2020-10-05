В России за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 225 889 заболевших вирусом. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 888 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 861 (26,3%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

Накануне сообщалось, что в стране за сутки выявлено 10 499 новых случаев коронавируса.

Ранее стало известно, что в России провели более 48 млн тестов на коронавирус.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.