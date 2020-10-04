В России за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса

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В России за сутки выявлено 10 499 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса
  • АГН «Москва»

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 499 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2920 (27,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

Подобное количество заболеваний коронавирусом в стране в последний раз выявлялось в середине мая.

Накануне сообщалось, что в России за сутки выявлено 9859 новых случаев коронавируса.

В России провели более 47 млн тестов на коронавирус.

Ранее в ВОЗ призвали избегать «полных локдаунов» из-за коронавируса.

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