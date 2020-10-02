В ВОЗ призвали избегать «полных локдаунов» из-за коронавируса

Человечество достаточно хорошо изучило поведение коронавируса и может бороться с последствиями его распространения без введения жёстких карантинных мер. С таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведёт, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — сказала она в интервью изданию Forbes.

По её словам, длинный режим карантина негативно влияет на психику.

«Если можно его (введения карантина. — RT) избежать, то это нужно сделать. Возможно, вводить какие-то небольшие локальные локдауны. Но для этого нужны сотрудничество и поддержка общества», — добавила Вуйнович.

В ВОЗ призвали не допускать «полных локдаунов».

«Они парализуют службы здравоохранения, мешают лечить другие болезни, такие как сердечно-сосудистые, диабет, рак. Мы можем это сделать, потому что теперь знаем вирус намного лучше. При этом мы всё ещё не знаем, какие долгосрочные последствия имеет вирус для здоровья человека», — заявила Вуйнович.

Она также отметила необходимость соблюдения мер профилактики: дистанцирования, дезинфекции рук и ношения масок.

Ранее в Кремле отмечали, что введение в России жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 пока не обсуждается.