В ВОЗ надеются, что Россия избежит карантинных мер из-за COVID-19

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Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что Россия сможет избежать введения карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ надеются, что Россия избежит карантинных мер из-за COVID-19
  • Reuters

«Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают введение жёстких карантинных мер. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», — приводит ТАСС её слова в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

Ранее главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом было спрогнозировано.

21 сентября директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил России благодарность за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V».

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