Инфекционист Минздрава оценил рост числа новых случаев коронавируса

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Увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом было спрогнозировано, на это есть ряд причин. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Инфекционист Минздрава оценил рост числа новых случаев коронавируса
  • РИА Новости

«Наблюдаемый в настоящее время в России подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 прогнозировался специалистами», — цитирует Интерфакс Чуланова.

В связи с этим он напомнил о рекомендации «всем без исключения» сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики.

Среди таких мер — ношение масок, рекомендация тщательно мыть руки и воздерживаться от посещения массовых мероприятий.

По его словам, подъём заболеваемости ожидался по нескольким причинам: начался учебный год в очном формате, работники вернулись в офисы, в связи с чем увеличилась нагрузка на общественный транспорт.

Кроме того, летом в период отпусков большое число граждан ездило по стране, что способствовало распространению коронавируса.

«Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте», — добавил он.

Как подчеркнул Чуланов, такое «положение вещей» может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что в настоящее время наблюдается прогнозируемый ранее подъём заболеваемости коронавирусом.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в городе усложняется.  

Согласно информации на 25 сентября, в столице за сутки выявлено 1560 новых случаев COVID-19, в России — 7212.

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