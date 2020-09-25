Инфекционист Минздрава оценил рост числа новых случаев коронавируса

Увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом было спрогнозировано, на это есть ряд причин. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

«Наблюдаемый в настоящее время в России подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 прогнозировался специалистами», — цитирует Интерфакс Чуланова.

В связи с этим он напомнил о рекомендации «всем без исключения» сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики.

Среди таких мер — ношение масок, рекомендация тщательно мыть руки и воздерживаться от посещения массовых мероприятий.

По его словам, подъём заболеваемости ожидался по нескольким причинам: начался учебный год в очном формате, работники вернулись в офисы, в связи с чем увеличилась нагрузка на общественный транспорт.

Кроме того, летом в период отпусков большое число граждан ездило по стране, что способствовало распространению коронавируса.

«Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте», — добавил он.

Как подчеркнул Чуланов, такое «положение вещей» может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что в настоящее время наблюдается прогнозируемый ранее подъём заболеваемости коронавирусом.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в городе усложняется.

Согласно информации на 25 сентября, в столице за сутки выявлено 1560 новых случаев COVID-19, в России — 7212.