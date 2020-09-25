В Москве за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса

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В Москве за сутки зафиксировано 1560 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба.
В Москве за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса
  • Reuters

«В столице подтверждено 1560 новых случаев коронавируса. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступили 797 человек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за день было проведено 70 тыс. тестирований.

В России по состоянию на 25 сентября за сутки выявили 7212 случаев COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе усложняется.

Кроме того, он рекомендовал москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID-19.

Руководителям предприятий и организаций было рекомендовано перевести сотрудников на удалёнку.

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