Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается серьёзный рост числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, нужно беречься и «соблюдать требования врачей».

Ранее в городском оперативном штабе сообщили, что число ежедневно госпитализируемых пациентов с COVID-19 в Москве за неделю увеличилось примерно на треть.

Кроме того, столичные власти направили предприятиям рекомендации перевести часть сотрудников на удалёнку.