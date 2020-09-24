Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку

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Власти Москвы направили предприятиям рекомендации перевести часть сотрудников на удалёнку, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе заявили, что число ежедневно госпитализируемых в городе пациентов с COVID-19 за неделю увеличилось примерно на треть.

При этом там подчеркнули, что столица располагает необходимыми мощностями на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Жителей призвали соблюдать масочный режим и по возможности сократить количество контактов.

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