Власти Москвы направили компаниям рекомендации по переходу на удалёнку
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- РИА Новости
«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удалённую работу», — говорится в сообщении.
Ранее в оперштабе заявили, что число ежедневно госпитализируемых в городе пациентов с COVID-19 за неделю увеличилось примерно на треть.
При этом там подчеркнули, что столица располагает необходимыми мощностями на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
Жителей призвали соблюдать масочный режим и по возможности сократить количество контактов.