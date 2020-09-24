Жителей Москвы призвали ограничить контакты из-за коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что Москва располагает необходимыми мощностями на случай ухудшения ситуации с COVID-19. При этом жителей города призвали соблюдать масочный режим и по возможности сократить количество контактов.

В оперштабе отметили, что в Москве создан значительный резерв коечного фонда, который готов к полноценному развёртыванию в любую минуту.

«Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами», — цитирует сообщение ТАСС.

В сообщении говорится, что развитие ситуации с COVID-19 в столице будет зависеть и от самих жителей.

«В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», — заявили в оперштабе.

Также граждан призвали более бережно относиться к людям старшего возраста.

Ранее в Подмосковье назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в регионе.