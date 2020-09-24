Жителей Москвы призвали ограничить контакты из-за коронавируса
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
В оперштабе отметили, что в Москве создан значительный резерв коечного фонда, который готов к полноценному развёртыванию в любую минуту.
«Все клиники обеспечены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами», — цитирует сообщение ТАСС.
В сообщении говорится, что развитие ситуации с COVID-19 в столице будет зависеть и от самих жителей.
«В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», — заявили в оперштабе.
Также граждан призвали более бережно относиться к людям старшего возраста.
Ранее в Подмосковье назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в регионе.