В Подмосковье назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в регионе

Минздрав Московской области опроверг информацию об усилении режима по борьбе с коронавирусом в больницах региона.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Информация, размещённая в СМИ, о том, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, не является достоверной», — цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в Московской области остаётся стабильной.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.