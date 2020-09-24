В Подмосковье назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в регионе

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Минздрав Московской области опроверг информацию об усилении режима по борьбе с коронавирусом в больницах региона.
В Подмосковье назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в регионе
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Информация, размещённая в СМИ, о том, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, не является достоверной», — цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в Московской области остаётся стабильной.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.

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