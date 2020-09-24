В Подмосковье назвали стабильной ситуацию с коронавирусом в регионе
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Информация, размещённая в СМИ, о том, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, не является достоверной», — цитирует сообщение ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в Московской области остаётся стабильной.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.