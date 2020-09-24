В Оренбургской области рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба.
На дистанционном обучении находятся четыре коллектива в Оренбурге и по одному в Гае, Орске, Новотроицке, Ташлинском, Шарлыкском, Переволоцком и Бузулукском районах.
Другие классы, в которых ранее выявляли заболевших или контактных детей, уже вернулись к очному обучению.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.