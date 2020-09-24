В Оренбургской области рассказали о ситуации с коронавирусом в школах

В Оренбургской области рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в школах, 11 классов в регионе переведены на домашнее образование.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба.

На дистанционном обучении находятся четыре коллектива в Оренбурге и по одному в Гае, Орске, Новотроицке, Ташлинском, Шарлыкском, Переволоцком и Бузулукском районах.

Другие классы, в которых ранее выявляли заболевших или контактных детей, уже вернулись к очному обучению.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.