В Оренбургской области рассказали о ситуации с коронавирусом в школах

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В Оренбургской области рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в школах, 11 классов в регионе переведены на домашнее образование.
В Оренбургской области рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального оперштаба.

На дистанционном обучении находятся четыре коллектива в Оренбурге и по одному в Гае, Орске, Новотроицке, Ташлинском, Шарлыкском, Переволоцком и Бузулукском районах.

Другие классы, в которых ранее выявляли заболевших или контактных детей, уже вернулись к очному обучению.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что не ожидает второй волны коронавируса в стране.

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