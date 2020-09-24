Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%

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Число ежедневно госпитализируемых в Москве пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось примерно на треть, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Там отметили, что в четверг, 24 сентября, в городе выявили более 1 тыс. заболевших.

«Кроме того, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%», — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе подчеркнули, что столица располагает необходимыми мощностями на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

При этом жителей призвали соблюдать масочный режим и по возможности сократить количество контактов.

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