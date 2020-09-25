Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не выходить из дома
- globallookpress.com
«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок», — написал он в своём блоге.
Собянин рекомендовал этим категориям граждан перейти в дистанционный формат или взять отпуск.
Он также попросил их временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно, подчеркнув, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.
Ранее московские власти заявили об усложнении ситуации с COVID-19.