Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не выходить из дома

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Москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не выходить из дома
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«Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок», — написал он в своём блоге.

Собянин рекомендовал этим категориям граждан перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Он также попросил их временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно, подчеркнув, что прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Ранее московские власти заявили об усложнении ситуации с COVID-19.

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