В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъём заболеваемости коронавирусом», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.