В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъём заболеваемости коронавирусом», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.