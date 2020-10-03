В России провели более 47,2 млн тестов на коронавирус

В России провели более 47,2 млн тестов на наличие коронавируса, за последние сутки провели 423 тыс. исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 3 октября под медицинским наблюдением остаются 226 435 человек.

2 октября стало известно, что в Москве за сутки провели более 81 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, что стало рекордным показателем для города.