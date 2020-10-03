В России провели более 47,2 млн тестов на коронавирус

Короткая ссылка
В России провели более 47,2 млн тестов на наличие коронавируса, за последние сутки провели 423 тыс. исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.
В России провели более 47,2 млн тестов на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

По состоянию на 3 октября под медицинским наблюдением остаются 226 435 человек.

2 октября стало известно, что в Москве за сутки провели более 81 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, что стало рекордным показателем для города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить