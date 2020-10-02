В Москве за сутки провели рекордное число тестов на коронавирус

В Москве за сутки провели более 81 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, что стало рекордным показателем для города, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тыс.», — цитирует её ТАСС.

Ракова уточнила, что этот показатель почти на 11% превышает число тестов, выполненных накануне.

Всего в Москве с начала пандемии провели более 8,3 млн тестов на коронавирус.

В Москве за сутки выявлено 2704 новых случая коронавирусной инфекции.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.