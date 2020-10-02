В Москве за сутки провели рекордное число тестов на коронавирус
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«За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тыс.», — цитирует её ТАСС.
Ракова уточнила, что этот показатель почти на 11% превышает число тестов, выполненных накануне.
Всего в Москве с начала пандемии провели более 8,3 млн тестов на коронавирус.
В Москве за сутки выявлено 2704 новых случая коронавирусной инфекции.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.