В Москве за сутки провели рекордное число тестов на коронавирус

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В Москве за сутки провели более 81 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, что стало рекордным показателем для города, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве за сутки провели рекордное число тестов на коронавирус
  • Reuters

«За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тыс.», — цитирует её ТАСС.

Ракова уточнила, что этот показатель почти на 11% превышает число тестов, выполненных накануне.

Всего в Москве с начала пандемии провели более 8,3 млн тестов на коронавирус.

В Москве за сутки выявлено 2704 новых случая коронавирусной инфекции.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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