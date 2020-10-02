В Москве за сутки выявлено 2704 новых случая коронавирусной инфекции

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Наибольшее число случаев COVID-19 по России за сутки зафиксировано в Москве — 2704, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве за сутки выявлено 2704 новых случая коронавирусной инфекции
  • РИА Новости

«Распределение по субъектам: Москва — 2704, Санкт-Петербург — 302, Московская область — 244», — заявили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выписали ещё 1157 выздоровевших после коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в столице вылечились более 251 тыс. заболевших COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве находится «на грани», поэтому нужно остановить рост числа заболеваний.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

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