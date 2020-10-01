Собянин отметил критичность ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве находится «на грани», поэтому нужно остановить рост числа заболеваний, заявил в эфире телеканала «Россия 1» столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин отметил критичность ситуации с коронавирусом в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Ситуация сегодня, она на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жёсткие меры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее мэр города отметил, что в настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, связанных с коронавирусом, но если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока.

Он также обязал работодателей в Москве с 5 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу. 

Кроме того, мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице с каждым днём становится всё сложнее.

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