Собянин оценил возможность ужесточения ограничений из-за коронавируса
- РИА Новости
«Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Всё будет зависеть от того, как мы с вами сами будем себя вести. То есть если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, домашний режим для тех, кому 65+, уход на удалёнку, будем соблюдать требования в трудовых коллективах, на предприятиях, в организациях, учреждениях, торговле, то, дай бог, этого не понадобится», — сказал Собянин.
Таким образом он ответил на вопрос, будет ли ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса.
«А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придётся принимать жёсткие меры, очень высокая», — добавил он.
Ранее Собянин обязал работодателей в Москве с 5 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу.
Кроме того, мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице с каждым днём становится всё сложнее.
Эксперт Анатолий Альтштейн заявил НСН, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.