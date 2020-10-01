Собянин оценил возможность ужесточения ограничений из-за коронавируса

В настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, связанных с коронавирусом, но если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Всё будет зависеть от того, как мы с вами сами будем себя вести. То есть если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, домашний режим для тех, кому 65+, уход на удалёнку, будем соблюдать требования в трудовых коллективах, на предприятиях, в организациях, учреждениях, торговле, то, дай бог, этого не понадобится», — сказал Собянин.

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса.

«А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придётся принимать жёсткие меры, очень высокая», — добавил он.

Ранее Собянин обязал работодателей в Москве с 5 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу.

Кроме того, мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице с каждым днём становится всё сложнее.

Эксперт Анатолий Альтштейн заявил НСН, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.