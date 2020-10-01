Собянин обязал организации перевести на удалёнку 30% сотрудников

С 5 октября требование о переводе сотрудников в Москве на удалённую работу становится обязательным. Об этом в своём личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти, кроме того, «предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций» — более 5 тыс. в неделю.

«Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удалёнку не менее 30% работников», — говорится в заявлении.

Также необходимо перевести на удалёнку всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Исключение — только для сотрудников, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удалёнку также не распространяются на медучреждения, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и ряда других стратегических отраслей.

Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днём становится всё сложнее.

В связи с ситуацией с COVID-19 мэр города продлил до 28 октября действие рекомендаций для пожилых москвичей.

Кроме того, он объявил о переводе на удалённый режим работы 30% сотрудников мэрии.