Собянин продлил до 28 октября действие рекомендаций для пожилых москвичей

Рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет, а также лицами с хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября включительно. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина.

Документ опубликован на сайте московской мэрии.

С 28 сентября Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.