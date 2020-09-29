Собянин продлил до 28 октября действие рекомендаций для пожилых москвичей
- РИА Новости
Документ опубликован на сайте московской мэрии.
С 28 сентября Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.