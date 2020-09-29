Собянин продлил до 28 октября действие рекомендаций для пожилых москвичей

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Рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет, а также лицами с хроническими заболеваниями будут действовать до 28 октября включительно. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы Сергея Собянина.
Собянин продлил до 28 октября действие рекомендаций для пожилых москвичей
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте московской мэрии.

С 28 сентября Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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