Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днём становится всё сложнее, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ им. Давыдовского после ремонта.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днём становится сложнее, по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации», — цитирует главу города Интерфакс.

Собянин напомнил, что власти настоятельно рекомендовали лицам старше 65 лет находиться дома и поберечься от контактов.

По его словам, пожилых людей среди тех, кто передвигается, гораздо меньше, но всё равно прилично: около 300 тыс. ежедневно. Он подчеркнул, что это очень большие риски.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Работодателей призвали перевести как можно большее число сотрудников на удалёнку. 

За последние сутки в Москве зарегистрировано 2300 новых случаев коронавирусной инфекции.

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