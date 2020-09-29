Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днём становится всё сложнее, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра кардиологического корпуса ГКБ им. Давыдовского после ремонта.

«Должен сказать, что ситуация у нас с каждым днём становится сложнее, по выявляемости количества ковидных больных и по госпитализации», — цитирует главу города Интерфакс.

Собянин напомнил, что власти настоятельно рекомендовали лицам старше 65 лет находиться дома и поберечься от контактов.

По его словам, пожилых людей среди тех, кто передвигается, гораздо меньше, но всё равно прилично: около 300 тыс. ежедневно. Он подчеркнул, что это очень большие риски.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Работодателей призвали перевести как можно большее число сотрудников на удалёнку.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 2300 новых случаев коронавирусной инфекции.