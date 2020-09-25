С 28 сентября: Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за COVID-19

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости. Об этом говорится в подписанном мэром Сергеем Собяниным указе. Градоначальник также рекомендовал работодателям перевести как можно большее число сотрудников на удалёнку. В Москве за последние сутки выявлено 1560 заболевших, всего по России — 7212. Собянин призвал москвичей строго соблюдать масочный и перчаточный режимы. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого», — заключил мэр.

С понедельника, 28 сентября, в Москве возвращается ряд ограничительных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, эти меры затронут в первую очередь москвичей старшего поколения.

В своём блоге градоначальник констатировал, что с августа ощутимо возросла заболеваемость COVID-19 в Европе, в последние дни в Москве также существенно увеличилось число выявленных случаев коронавируса.

«Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь. Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней — простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжёлые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — заявил Собянин.

В этой связи москвичей старше 65 лет и жителей более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, просят без особой необходимости не покидать свои дома, как можно реже ходить в магазины и аптеки. А работающим пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуют перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

Помимо этого, мэр Москвы обратился к руководителям предприятий и организаций с убедительной просьбой перевести как можно большее число сотрудников в дистанционный режим. Также он попросил обеспечить на рабочих местах строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Реализация данных мер позволит сохранить работоспособность ваших трудовых коллективов», — добавил он.

В завершение Сергей Собянин обратился ко всем жителям столицы, напомнив об успешной, эффективной борьбе с COVID-19 весной этого года. Однако на данный момент на пандемию может «наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний», поэтому от москвичей вновь требуется дисциплина и ответственность.

«Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режимы на транспорте, в магазинах и других общественных местах. И непременно проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома, — сказал Собянин. — Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заключил мэр Москвы.

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Согласно последним данным, в Москве общее число выявленных случаев COVID-19 составляет 281 968 (1560 — за последние сутки). При этом выздоровели 242 883 пациента. От осложнений, вызванных инфекцией и другими заболеваниями, скончались 5129 человек.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, рекомендация мэра Москвы направлена на «упреждение более серьёзных последствий».

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«Понятно, что Собянин получает информацию от очень серьёзных экспертов, специалистов в этой области: инфекционистов, эпидемиологов, которые держат его в курсе событий круглосуточно. Если сегодня нам не принимать меры, то, конечно, есть риск, что начнётся подъём... Я думаю, что это (такая рекомендация. — RT) правильно», — отметил Говорин в беседе с RT.

В России за минувшие 24 часа было зафиксировано 7212 новых случаев коронавируса. В общей сложности число больных с диагнозом «коронавирусная инфекция» в стране достигло 1 136 048. По сообщению оперштаба, у 25,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 6595 и 6431 случаев заболевания коронавирусом.

С начала эпидемии в России выздоровели 934 146 человек (82,23%), в том числе 4317 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 20 056 пациентов (1,77%). За сутки умерли 108 человек.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет... эпидемический процесс развивается в продолжение как бы первой волны», — заявил заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметил, что увеличения числа тяжёлых пациентов с COVID-19 не фиксируется. Глава Минздрава на фоне повышения суточного прироста новых случаев коронавируса призвал россиян соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

РИА Новости

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Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что из-за рубежа получены запросы на поставку более 1,2 млрд доз вакцины.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России 11 августа. На данный момент проводятся пострегистрационные исследования. 24 сентября также стало известно, что во все регионы РФ доставлены первые пробные партии препарата.