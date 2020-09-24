«Приоритетной группой для вакцинации являются медработники»: во все регионы России поступили первые партии «Спутник V»

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что первые пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступили во все регионы страны. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Москва уже получила из-за рубежа запросы на поставку более 1,2 млрд доз препарата. За последние сутки в России выявлено 6595 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране коронавирус был диагностирован у 1 128 836 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 929 829 пациентов (в том числе 6130 — за последние сутки), скончались 19 948 человек (149 — за сутки).

Во все субъекты Российской Федерации поступили первые партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России... В ряде регионов уже вводят вакцину с применением системы маркировки. Приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники», — говорится в сообщении.

Согласно данным Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в обороте находится более 27 тыс. маркированных упаковок препарата, их число наращивается.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва получила из-за рубежа запросы на поставку более 1,2 млрд доз вакцины.

При этом в Роспотребнадзоре рассказали, что разработка вакцины от COVID-19 во всём мире идёт на целом ряде технологических платформ.

«Ведутся разработки профилактических препаратов против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц», — приводит текст сообщения РИА Новости.

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Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована 11 августа. На данный момент проводятся пострегистрационные исследования. Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил о намерении продвигать в мире «Спутник V».

При этом к 15 октября Минздрав планирует завершить процесс государственной регистрации второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Также на стадии клинических исследований находится вакцина Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова.

Ситуация в стране

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 6595 новых случаев заболевания COVID-19 (в предыдущие два дня диагноз был подтверждён у 6431 и 6215 человек). По сообщению оперштаба, у 24% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

По состоянию на 24 сентября в РФ в общей сложности зафиксировано 1 128 836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 179 059 из них (15,86%) остаются активными.

С начала эпидемии в стране выздоровели 929 829 пациентов (82,37%), в том числе 6130 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 19 948 человек (1,77%). За последние сутки — 149.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, вошли Москва (1050) и Санкт-Петербург (215), а также Московская (205), Ростовская (189), Воронежская (162) и Нижегородская (160) области. В столице показатель впервые с 23 июня превысил 1000.

Москва остаётся лидером в стране по количеству выявленных случаев (280 408, из них активных — более 33,6 тыс.). Как сообщили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста числа новых случаев COVID-19 за две недели составляет 0,3%.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено почти 44 млн тестов на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 222 тыс. человек.

Домашняя самоизоляция при въезде в РФ

С четверга, 24 сентября, в России вступили новые правила для предотвращения распространения COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, российские граждане, прибывающие в страну из-за границы на самолёте, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов теста на коронавирус, который они должны сдать в течение трёх дней.

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР (вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо. — RT) соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе.

При этом работодатели обязаны проинформировать о новых нормах своих работников, выезжающих за рубеж.

Как полагает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, следить за нововведением будут через портал госуслуг.

«Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток», — цитирует Ломидзе РБК.

РИА Новости

© Денис Абрамов

Напомним, что с 15 июля для прибывающих на территорию РФ отменили необходимость соблюдения карантина, но они должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19. При отсутствии анализов необходимо в течение трёх дней с момента прибытия пройти ПЦР-тест и загрузить данные на портал госуслуг. Штраф за несоблюдение этого правила — от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, но при причинении вреда здоровью другому человеку сумма увеличится и составит 150—300 тыс. рублей.

Начиная с 1 августа Россия начала постепенное восстановление международного авиасообщения. Первыми были возобновлены обоюдные перелёты с Турцией, Великобританией, Танзанией, с 15 августа — со Швейцарией, с 3 сентября — с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, а с 21 сентября возобновились авиарейсы с Казахстаном, Белоруссией и Киргизией. При этом для граждан РФ разрешили въезд ряд стран — Черногория, Молдавия, Польша, Греция и Абхазия.