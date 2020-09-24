Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

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Все регионы России получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», которые были выпущены для гражданского оборота.
Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»
  • © РФПИ и Центр имени Гамалеи

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Все препараты снабжены цифровой маркировкой, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что первые три добровольца были привиты от коронавируса в Саратовской области, ими стали врачи коронавирусного госпиталя.

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