Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

Все регионы России получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», которые были выпущены для гражданского оборота.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Все препараты снабжены цифровой маркировкой, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что первые три добровольца были привиты от коронавируса в Саратовской области, ими стали врачи коронавирусного госпиталя.