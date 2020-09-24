Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»
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Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.
«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Все препараты снабжены цифровой маркировкой, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что первые три добровольца были привиты от коронавируса в Саратовской области, ими стали врачи коронавирусного госпиталя.