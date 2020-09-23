В Саратовской области трём врачам сделали прививку от коронавируса
- РИА Новости
«На минувшей неделе в регион поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак», — говорится в сообщении областного Минздрава.
Перед прививкой медработники сдали анализы на коронавирус.
«В ближайшее время ожидается следующая партия вакцин, предназначенных для медицинских работников. Работа по иммунизации населения будет продолжена», — отметили в ведомстве.
Как стало известно ранее, первая партия вакцины от коронавируса доставлена в областную больницу Мурманской области и в Крым.