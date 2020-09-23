В Саратовской области трём врачам сделали прививку от коронавируса

Первые три добровольца были привиты от коронавируса в Саратовской области, ими стали врачи коронавирусного госпиталя Елена Симакина, Наталья Козлова и Алексей Сумбаев.

«На минувшей неделе в регион поступила первая тестовая партия из 42 доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак», — говорится в сообщении областного Минздрава.

Перед прививкой медработники сдали анализы на коронавирус.

«В ближайшее время ожидается следующая партия вакцин, предназначенных для медицинских работников. Работа по иммунизации населения будет продолжена», — отметили в ведомстве.

Как стало известно ранее, первая партия вакцины от коронавируса доставлена в областную больницу Мурманской области и в Крым.