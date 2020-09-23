В Мурманск доставлена первая партия вакцины от коронавируса

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Первая партия вакцины от коронавируса доставлена в областную больницу Мурманской области, сообщили в оперштабе региона.
В Мурманск доставлена первая партия вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Это первая небольшая партия вакцины, она пока не покроет все потребности региона — массовую вакцинацию жителей области планируется запустить позднее. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые имеют повышенные риски», — цитирует РИА Новости министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.

Уточняется, что препарат был доставлен в Мурманск самолётом в специальном контейнере с термозащитой, в котором ампулы находились при температуре -18 °C. 

Ранее сообщалось, что в Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса.

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