В Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса
- РИА Новости
«На сегодняшний день в Республику Крым поставлена первая, тестовая партия, 42 дозы», — заявил он.
Лясковский добавил, что в первую очередь будут вакцинированы медики, которые работают в госпиталях по лечению пациентов с коронавирусом.
Во вторую очередь будут привиты работники исполнительных и муниципальных органов власти, а также «те, кто больше всего работает с гражданами».
«Дальше, уже после того, как будет увеличиваться количество доз, поступающих в республику, будем переходить на вакцинирование населения», — сказал он.
По словам замминистра, в настоящее время потребность в вакцине составляет 3 тыс. доз, их в Крыму планируют получить до конца сентября.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса медицинских работников, педагогов и других граждан, входящих в группу риска, будет добровольной.