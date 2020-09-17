В Крым поступила первая партия вакцины от коронавируса

Первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Крым, в первую очередь от COVID-19 будут привиты медицинские работники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Антона Лясковского.

«На сегодняшний день в Республику Крым поставлена первая, тестовая партия, 42 дозы», — заявил он.

Лясковский добавил, что в первую очередь будут вакцинированы медики, которые работают в госпиталях по лечению пациентов с коронавирусом.

Во вторую очередь будут привиты работники исполнительных и муниципальных органов власти, а также «те, кто больше всего работает с гражданами».

«Дальше, уже после того, как будет увеличиваться количество доз, поступающих в республику, будем переходить на вакцинирование населения», — сказал он.

По словам замминистра, в настоящее время потребность в вакцине составляет 3 тыс. доз, их в Крыму планируют получить до конца сентября.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса медицинских работников, педагогов и других граждан, входящих в группу риска, будет добровольной.