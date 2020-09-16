Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса медицинских работников, педагогов и других граждан, входящих в группу риска, будет добровольной.

АГН «Москва»

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Об этом сообщил ТАСС. «Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной», — заявил Мурашко. Он отметил, что в Минздраве неоднократно это подчёркивали. По его словам, обязательная вакцинация «не обсуждалась и не обсуждается». Ранее Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса.