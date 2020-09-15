Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса

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Более 300 человек были привиты в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, жалобы возникли примерно у 14% из них.
Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«Более 300 человек привито», — цитирует РИА Новости министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Он отметил, что примерно у 14% возникли жалобы на слабость, мышечные боли, у некоторых добровольцев была повышенная температура.

По его словам, подобные осложнения прогнозируемы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса.

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