Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса
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«Более 300 человек привито», — цитирует РИА Новости министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Он отметил, что примерно у 14% возникли жалобы на слабость, мышечные боли, у некоторых добровольцев была повышенная температура.
По его словам, подобные осложнения прогнозируемы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса.