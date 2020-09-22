«Минздрав приступил к процедуре»: вторую российскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать к 15 октября

В России за последние сутки выявлено 6215 новых случаев заболевания COVID-19. В общей сложности в стране коронавирус был диагностирован у 1 115 810 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 917 949 пациентов (в том числе 5976 — за минувшие сутки), скончались 19 649 человек (160 — за сутки). Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания ещё одной отечественной вакцины от COVID-19, созданной специалистами центра имени Чумакова, а в Роспотребнадзоре сообщили, что рассчитывают завершить процесс регистрации препарата, разработанного центром «Вектор», к 15 октября. В свою очередь, директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» — главный ответ России на вспышку коронавируса, и назвал препарат безопасным и эффективным.

Во вторник, 22 сентября, в Роспотребнадзоре сообщили, что Минздрав приступил к государственной регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разрабатываемой Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и рассчитывают завершить процесс к 15 октября.

Отмечается, что после регистрации начнутся клинические исследования вакцины «с включением добровольцев возрастной группы 60+ и с хроническими заболеваниями».

В пострегистрационных испытаниях препарата примут участие 5 тыс. добровольцев различных возрастных групп.

Также Минздрав выдал разрешение Федеральному научному центру исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова на проведение клинических исследований собственной вакцины от COVID-19.

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Испытания начнутся в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более 3 тыс. добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — заявил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована 11 августа. В настоящее время она уже выпущена в гражданский оборот. Одновременном с этим ведутся пострегистрационные исследования. Начало массовой вакцинации населения ожидается к зиме, когда производители препарата смогут наладить его выпуск в больших объёмах.

Как отметил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в ходе встречи с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, «ВОЗ очень ценит усилия России по созданию вакцины «Спутник V». По его словам, препарат безопасен и эффективен.

«Разработка вакцины — это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области... Россия продемонстрировала глобальную солидарность и помогла мне как региональному директору оказать поддержку странам Центральной Азии», — добавил Клюге.

Позднее по итогам встречи с руководством Роспотребнадзора представитель ВОЗ выразил уверенность, что пострегистрационные исследования вакцины завершатся успешно.

AFP

© Natalia KOLESNIKOVA

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6215 новых случаев заболевания COVID-19 (в предшествовавшие этому два дня диагноз был подтверждён у 6196 и 6148 человек). По сообщению оперштаба, у 25,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

По состоянию на 22 сентября в РФ в общей сложности зафиксировано 1 115 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 178 212 из них (15,97%) остаются активными.

С начала эпидемии в стране выздоровели 917 949 пациентов (82,27%), в том числе 5976 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 19 649 человек (1,76%). За последние сутки — 160.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, вошли Москва (980) и Санкт-Петербург (211), а также Ростовская (181), Московская (172), Нижегородская (157) и Воронежская (149) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (278 388, из них активных — более 34 тыс.). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста числа новых случаев COVID-19 за две недели составляет 0,28%.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 43,3 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 221 тыс. человек.

Несмотря на начавшийся в сентябре суточный прирост новых случаев COVID-19, в России в ближайшее время не планируется введение новых ограничительных мер. Об этом накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — заявила главный санитарный врач РФ.